أعلن قائد عمليات الجزيرة بالعراق اللواء الركن قاسم المحمدي امس عن انطلاق عمليات تفتيش واسعة لمطاردة عناصر تنظيم «داعش» في صحراء الأنبار.

وقال المحمدي، في تصريح لموقع «السومرية نيوز»، إن «قوة من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة والشرطة ومقاتلي العشائر انطلقوا صباح امس بعمليات تفتيش واسعة في صحراء غربي الأنبار».



وأضاف المحمدي أن «العملية تشمل الصحراء والمناطق الواقعة بين بحيرة الثرثار ونهر الفرات شمال الأنبار من جهة وشمال غرب ناحية كبيسه من جهة أخرى»، لافتا إلى أن «الهدف منها مطاردة عناصر داعش في الصحراء والقضاء عليهم».

يذكر أن عددا من عناصر «داعش» فروا إلى الصحراء بعد طردهم من المناطق والمدن المحررة بالأنبار، وينطلقون من الصحراء لتنفيذ هجمات ضد المناطق الآمنة.