الإمارات تجمّد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجة على «قوائم الإرهاب»

قالت قطر امس إن قرار الدول الأربع المقاطعة إضافة 18 شخصا وكيانا ترى أنهم على صلات بها إلى قوائم الإرهاب «مفاجأة مخيبة للآمال»، وإنها ستبذل ما في وسعها لمحاربة التطرف.



وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان «إن قطر تراجع باستمرار قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب لتظل في صدارة المعركة ضد التطرف وتمويل الإرهاب».



وفي المقابل، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عليها «المضي قدما من دون قطر»، مشيرا إلى أن الدوحة «تروج لسياسات لا تنتهجها».



وأضاف قرقاش - في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» امس- «بما أن الأزمة مع قطر استمرت لزمن طويل، من المهم النظر لما وراء الأزمة واعتبار الأمر نوعا من العلاقات الخليجية الجديدة التي تستبدل القديمة».



وأوضح قرقاش ان «الدول الأربع ستخرج من هذه الأزمة لتمثل السياسات الأساسية لمواجهة التطرف والإرهاب، والعمل على الأمن العربي والاستقرار في المنطقة».



في نفس الإطار، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن بلادها تنتظر جلوس أطراف الأزمة الخليجية لطاولة الحوار.



وأضافت في مؤتمر صحافي أن واشنطن ترى أن الحوار المباشر بين أطراف الأزمة سيؤدي لدفع فرص الحل قدما، مرحبة في الوقت نفسه بأي وساطة روسية للحل. واعتبرت أن حل الأزمة يكمن في جلوس جميع دول مجلس التعاون الخليجي معا للتباحث بشكل مباشر قائلة «ما زلنا بانتظار حدوث هذا، إن هذا الأمر قد يساعد على تعزيز الرؤى من أجل التوصل إلى حل، إلا أنه لم يحدث بعد، ولكننا نأمل أن يحصل عن قريب».



في سياق متصل، استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري امس مع فرانسوا دي روجي رئيس الجمعية الوطنية (إحدى غرفتي البرلمان الفرنسي) بحضور رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، الأزمة مع قطر وجهود دول الرباعي العربي لتصحيح السياسات القطرية، حيث شدد في هذا الصدد على أنه لا يوجد أي تهاون أو تفريط مع من تلوثت يداه بدماء المصريين.



إلى ذلك، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة «تجميد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب». وأصدر مصرف الإمارات المركزي امس تعميما موجها إلى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات بـ«تجميد الحسابات والودائع والاستثمارات العائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قوائم الإرهاب لديها».



وقال المصرف: «في إطار جهود الإمارات والسعودية والبحرين ومصر الموحدة في مكافحة الإرهاب، وجهودها المستمرة في تحديث القوائم الصادرة بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات بإدراج أسماء تسعة أفراد وتسعة كيانات على قوائم الإرهاب، فقد أصدر المصرف المركزي تعميما موجها إلى البنوك كافة والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، بضرورة البحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء».