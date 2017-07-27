وافقت المرجعيات الدينية في مدينة القدس، على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بعد رفع السلطات الإسرائيلية لكافة التدابير التي كانت قد وضعتها على مداخله.

وقالوا " بعد نقاش مستفيض وقد حققنا هذا النصر في هذه الجولة، فإننا ندعو أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى للدخول الجماعي إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك".

وطالبوا بأن يدخل المصلون المسجد "مكبرين مهللين والستنا تنهج بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ أقصانا وقدسنا وشعبنا بما يليق بمكانة المسجد الاقصى المبارك، ونفوت الفرصة على عدونا المتربص بنا."

ما دعت المصلين إلى "شد الرحال اليه في كل حين وخاصة صلاة الجمعة غدا وفي كل جمعة".

وكان قال مفتي القدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، إن "الأوضاع عادت إلى ما كانت عليه سابقاً في المسجد الأقصى"، معلنا عودة الصلاة فيه.

ومن جانبه وصف وزير الأوقاف الفلسطيني ما حدث بـ"الانتصار الكبير".