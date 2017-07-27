قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، إنها ستُنهي العمل بمبدأ التنقل الحر للمواطنين الأوروبيين في بريطانيا مع نهاية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بحلول مارس 2019.

وأوضح وزير الهجرة البريطاني براندون لويس، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن نظاما بريطانيا مستقلا للهجرة سيطبق بشكل رسمي ابتداء من خريف 2019.

وذكر أن التنقل الحر لغرض السياحة أو العمل للمواطنين الأوروبيين هو مبدأ أساسي للاتحاد الأوروبي غذ سيتم وقف العمل به بمجرد إتمام إجراءات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مبينا أن الحكومة ستعرض قانون الهجرة الجديد على البرلمان في غضون العام المقبل.

وجاء تعليق وزير الهجرة متزامنا مع إعلان وزيرة الداخلية إمبر راد اليوم الخميس، تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة دور الهجرة الأوروبية في بريطانيا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت راد في تصريح لها ان الدراسة تهدف الى تقييم دور المهاجرين الاوروبيين للمساعدة في اعداد استراتيجية مناسبة للهجرة لمرحلة ما بعد الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

وذكرت ان اي نظام بريطاني جديد للهجرة "يجب ان يعمل في مصلحة الجميع"، مؤكدة ضرورة ان تظل بريطانيا "مركزا رئيسيا لاجتذاب الكفاءات العالمية في شتى المجالات".

واوضحت ان لجنة الخبراء ستنشر تقريرها النهائي في سبتمبر 2018 اي قبل دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ.