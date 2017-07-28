ذكرت وسائل الاعلام الايرانية أمس أن طهران أجرت تجربة على مركبتها «سيمرغ» للإطلاق الفضائي التي يمكن استخدامها في إطلاق أقمار اصطناعية في الفضاء، وجاء ذلك خلال افتتاح مركز فضائي جديد.

وقال التلفزيون الرسمي «افتتح رسميا مركز الإمام الخميني للفضاء بتجربة ناجحة لمركبة الإطلاق الفضائي سيمرغ»، مشيرا إلى أن المركبة يمكنها وضع قمر اصطناعي يزن 250 كيلوغراما في مدار يبعد 500 كيلومتر عن الأرض.

وذكرت وسائل إعلام اخرى أن القاعدة ستكون المسؤولة عن كل العمليات المرتبطة بالمركبات الفضائية، بما في ذلك التحضير والإطلاق والسيطرة والتوجيه.