

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها أعلنت عن تمكن قوات الدفاع الجوي في التحالف مساء اليوم من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية بإتجاه منطقة مكة المكرمة، في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج.



وقالت القيادة في بيان لها: تمكنت قوات الدفاع الجوي مساء هذا اليوم الخميس 4 ذو القعدة 1438 الموافق 27 يوليو 2017، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات باتجاه مكة المكرمة، حيث جرى اعتراضه فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف 69 كلم عن مكة المكرمة، دون وقوع أي أضرار ولله الحمد.



وأكدت قيادة التحالف، أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع، في وقت يعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر.



ويجدد التحالف تأييده لقرار الحكومة الشرعية اليمنية، لمسعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ للرقابة على هذا الميناء الحيوي .