ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة ، مدينة نهاوند في محافظة همدان غرب

إيران.

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية ، قال محافظ مدينة نهاوند، كريد حميدومد أن الزلزال وقع على بعد 5 كلم غرب مدينة نهاوند.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح والممتلكات حتى اللحظة، فيما أشار إلى أن قوات الدفاع المدني دخلت في حالة الاستعداد.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب احدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين. وضرب

الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.