قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ،هيثر نويرت ، أن أزمة قطر وصلت إلى "طريق مسدود"، معربة عن قلق الولايات المتحدة حيال ذلك.

وشددت نويرت في تصريحات للصحفيين، مساء امس الخميس، على القول "نناشد الأطراف المعنية إجراء محادثات مباشرة لأننا نؤمن بأنها الوسيلة لتسوية الوضع الذي يحتاج بالفعل للتسوية".

وأكدت استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في تنسيق حوار مباشر بين الأطراف المعنية.

وأضافت نويرت "ندعم جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للتوسط في حل الأزمة ونتقدم لسموه بالشكر على هذا الدور".

وأعربت عن الأمل في أن تجتمع دول مجلس التعاون الخليجي لتبدأ حوارات وتعاون مشترك يفضي إلى حل الأزمة الخليجية.