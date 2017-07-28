حذرت الخارجية الأمريكية، رعاياها من السفر إلى فنزويلا بسبب ارتفاع وتيرة أعمال العنف في هذا البلد، وطلبت من أسر العاملين في سفارتها بـ "كاراكاس" بمغادرة البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، حول المستجدات الأخيرة في فنزويلا.

وورد في البيان: "تحذر وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى فنزويلا بسبب الاضطرابات الاجتماعية وأعمال العنف ونقص الغذاء والدواء في هذا البلد".

كما طلبت من أسر العاملين في سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة الفنزويلية كاركاس بمغادرة البلاد، ونوهت للعاملين أنه بإمكانهم مغادرة فنزويلا إن رغبوا بذلك.

يذكر أن فنزويلا تشهد تظاهرات يومية، منذ مطلع أبريل الماضي، تطالب برحيل الرئيس نيكولاس مادورو، يتخلل بعضها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، قتل خلالها 105 أشخاص.

وتقول المعارضة، إن مادورو يسعى لتمديد فترة بقائه في السلطة، والانقلاب على السلطات التشريعية والقضائية.