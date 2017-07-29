عشية اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة للدوحة والمقرر عقده اليوم وغدا في المنامة، جددت الولايات المتحدة دعمها لجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت من اجل حل الازمة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيثر نويرت «ندعم جهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد للتوسط في حل الازمة ونتقدم لسموه بالشكر على هذا الدور»، مؤكدة استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في تنسيق حوار مباشر بين الأطراف المعنية بالازمة، داعية اياهم إلى اجراء محادثات مباشرة لتسوية الخلافات القائمة، منوهة إلى قلق واشنطن من وصول الازمة الى «طريق مسدود».

وأعربت عن الأمل في ان تجتمع دول مجلس التعاون الخليجي لتبدأ حوارات وتعاون مشترك يفضي الى حل الازمة الخليجية.

من جهة اخرى، رأى مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني أن الدول المقاطعة للدوحة تسعى عبر الأزمة القائمة إلى التحكم في قراراتها فيما يتعلق بسياساتها الخارجية.

وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني في مقابلة مع وكالة فرانس برس: ان الدول الأربع وضعت «إنذارا نهائيا» عبر نشرها الثلاثاء الماضي للائحة تضم أفرادا وكيانات إرهابية يعتقد بأنها مرتبطة بقطر.

وأضاف أن هذه اللائحة من بين الأمور التي «لاتزال تعرقل حل الأزمة»، إلا أنه أكد أن بلاده «منفتحة على الحوار والمفاوضات» بشرط «رفع الحصار غير الشرعي كخطوة أولى» في هذا الاتجاه.

وشدد على ان «رفع الحصار غير الشرعي هو أمر غير قابل للتفاوض» في حين «لا مشكلة لدينا في مناقشة جميع الأمور بشكل صريح، مادام ذلك لا يتعلق بسيادتنا واستقلاليتنا».

من جهته، قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إن رؤية قطر لمستقبل الشرق الأوسط تختلف بشكل كبير عما تريده الدول التي قطعت علاقاتها معها، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذت ضد الدوحة ليست وليدة اللحظة أو نتيجة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمشاركة في قمة الرياض في مايو الماضي، معتبرا أن وجود قيادات حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين وسفارة طالبان في قطر ليس «صدفة». وأضاف خلال مقابلة على قناة «PBS» الأميركية، نشرت السفارة الإماراتية لدى أميركا مقاطع منها: «نحن مستعدون للجلوس مع قطر غدا والتفاوض على قائمة المطالب الثلاثة عشر، إذا كان القطريون على استعداد لأن يقولوا إنهم مستعدون للتفاوض. وحتى الآن، لم يتمكنوا من قول ذلك. ولكننا نريد حلا، ويجب أن يكون الحل ديبلوماسيا».

في غضون ذلك، قالت الخارجية المصرية: إن «اجتماع الدول العربية المقاطعة لقطر، بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم وغدا يعكس اهتمام هذه الدول بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من الدوحة.