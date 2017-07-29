أعلنت المحكمة العليا في ماليزيا امس عن بدء محاكمة السيدتين المتهمتين بقتل «كيم جونغ نام» الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون» في الثاني من أكتوبر المقبل.

وذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية أن المتهمتين الإندونيسية ستي أيسيا والفيتنامية ثي دوان هيونغ حضرتا جلسة امس التي أعلن فيها موعد بدء المحاكمة، مشيرة إلى أنه في حال إدانتهما فقد تواجهان عقوبة الإعدام.



يذكر أن كيم جونغ نام لقي مصرعه في مطار كوالالمبور الدولي في 13 من فبراير الماضي باستخدام غاز الأعصاب «في إكس» المصنف من قبل الأمم المتحدة كسلاح دمار شامل.