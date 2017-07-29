أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراضها صاروخا باليستيا من دون وقوع أي أضرار، وذلك بعد أن أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة مكة المكرمة، في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج.

وأكدت قيادة التحالف في بيان أمس أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع.

وقال البيان: «تمكنت قوات الدفاع الجوي مساء أمس الاول من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات باتجاه مكة المكرمة، حيث جرى اعتراضه فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف 69 كلم عن مكة المكرمة دون وقوع أي أضرار».

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي باستخدام المنظومة الدفاعية «باتريوت»، الصاروخ الباليستي الذي أطلقته الميليشيات، لتسقط شظاياه في منطقة غير مأهولة بالسكان، فيما تمكن طيران التحالف من تدمير منصة إطلاقه.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي فجر امس سلسلة غارات هي الأعنف منذ شهور على مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة عقب سلسلة غارات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء ومخازن التموين العسكري في جبل عطان. كما شن طيران التحالف غارتين على مقر الأمن القومي (المخابرات الخارجية) في منطقة صرف، وغارتين على مدرسة الحرس الجمهوري في الجمنه، وغارتين على معسكر «خشم البكرة» شمالي العاصمة، وسمع دوي انفجارات عنيفة. كذلك استهدفت غارات التحالف وفقا لشهود عيان معسكر الفرقة الأولى مدرع الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وفي محيط العاصمة، شن الطيران غارتين على منطقة جربان في مديرية «سنحان»، مسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فضلا عن 4 غارات على مواقع في مديريتي «حرف سفيان» و«حوث» بمحافظة عمران شمالي صنعاء.

من جهة أخرى، أفادت قناة «العربية» الفضائية بمقتل 40 حوثيا في عمليات عسكرية للقوات السعودية قبالة جازان.

وذكرت ان مروحيات الاباتشي السعودية دمرت مركبات لميليشيات الحوثيين قبالة جبل الفدنة بجازان، مشيرة إلى أن راجمات الصواريخ السعودية استهدفت معاقل ميليشيات الحوثي في صعدة.