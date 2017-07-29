أكدت كوريا الشمالية اليوم السبت نجاحها في اطلاق صاروخ باليستي آخر عابر للقارات باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان).



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في بيان ان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون اشرف على اطلاق صاروخ (هواسونغ - 14) في الساعة 11:42 مساء أمس الجمعة (42ر15 بتوقيت غرينتش) والذي حلق لمسافة 998 كيلومترا لمدة 47 دقيقة و12 ثانية وسقط في البحر الشرقي بعد ان بلغ اقصى ارتفاع له 9ر3724 كيلو مترا.

واضافت ان "الاختبار الاخير اثبت القدرات الهائلة لصواريخ كوريا الشمالية البالستية العابرة للقارات وامكانية اطلاقها بطريقة مدهشة في اي مكان وزمان".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله ان "تهديدات الولايات المتحدة بشن حرب على كوريا الشمالية يدفعنا فقط الى مزيد من اليقظة ويبرر رغبتنا بتطوير اسلحة نووية". من جهتها دانت اليابان اليوم السبت اطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي والذي هبط في المياه داخل المنطقة الاقتصادية اليابانية.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للصحافيين انه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي اطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مرة اخرى هبطت في مياهنا الاقليمية".

واضاف ان "اطلاق الصاروخ يظهر بوضوح ان تصرفات كوريا الشمالية تشكل خطرا حقيقيا حقيقيا على امن اليابان الامر الذي يتطلب التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والصين وروسيا والمجتمع الدولي للتصدي لها".

وفي سياق متصل عقد آبي اجتماع لمجلس الامن القومي امر خلاله الوزارات والوكالات المعنية بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم المعلومات الدقيقة فورا وضمان سلامة الطائرات والسفن واتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لأي تهديدات مستقبلية من قبل كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية اطلقت في الرابع من شهر يوليو الجاري اول صاروخ باليستي عابر للقارات والقادر على الوصول الى اجزاء من الاراضي الامريكية بما في ذلك ألاسكا