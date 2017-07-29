أفادت مصادر محلية سورية اليوم /السبت/ بمقتل 15 مدنيا من عائلة واحدة في قصف جوي لقوات التحالف الدولي على مدينة الرقة شمالي سوريا.

وقالت المصادر إن مدينة الرقة تعرضت إلى قصف جوي، ومدفعي من قبل التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية (مدعومة من واشنطن)، لافتة إلى معاناة المدينة من ضعف حاد في الخدمات الطبية، وانقطاع تام لمياه الشرب منذ شهرين، فضلا عن النقص الشديد في الأغذية والأدوية وانعدام الكهرباء"،وذلك وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية -" .

كان المرصد السوري أعلن - في وقت سابق نجاح قوات سوريا الديمقراطية في السيطرة على نصف مدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرا إلى احتدام المعارك في حي النهضة غربي مدينة الرقة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 50 مدنيا.