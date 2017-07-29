أعلن مسئول في الحكومة الباكستانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 أخرين جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق ضربت مركبة كانت تحمل قرويين في بلدة تقع بالقرب من الحدود مع إيران.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم السبت عن المسئول الحكومي جبار بلوش قوله إن الحادث وقع اليوم في بلدة نائية بمنطقة "بانجور" في ولاية "بلوشستان"، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد من قام بزرع القنبلة وأن التحقيق مازال جاريا.

جدير بالذكر أن ولاية "بلوشستان" الفقيرة تتعرض منذ فترة طويلة لتمرد من قبل جماعات قومية وانفصالية تريد حصصا أكبر في الموارد الإقليمية. كما تعمل فى الولاية عصابات إجرامية ومهربو البشر وجماعات مرتبطة بطالبان والقاعدة.