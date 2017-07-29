ارتفع سعر برميل النفط 40 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ مستوى48.15 دولار أميركي مقابل 47.75 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول .

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام بعد أن أظهرت بيانات يوم الاربعاء الماضي تراجع مخزونات النفط الخام للاسبوع الرابع على التوالي في الولايات المتحدة.



وارتفعت العقود الآجلة لنفط خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.10 في المئة لتصل إلى مستوى 49.24 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) أمس بنسبة 47ر0 في المئة لتصل إلى مستوى 73ر51 دولار للبرميل