كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية خلال شهر يونيو الماضي حيث تم ارسال 152عينة الي مختبر وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي .



ومن جانبه أوضح مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية ناصر الرشيدي عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ممثلة في مراقبة المحلات والإعلانات برفع وإزالة 2235 إعلان من الشوارع والميادين والكشف على 50 محل إلى جانب تحرير 11 مخالفة تمثلت في تحرير 10 مخالفات فتح محل بدون ترخيص اعلان , تحرير مخالفة فتح محل بدون ترخيص صحي .



وأكد الرشيدي على تحرير أمر صلح في مخالفتين برسوم 200 دينار مشيرا على أن المخالفات التي لم يتم الصلح فيها بلغت 9 مخالفات .

وأشار الرشيدي إلى أن مراقبة الاغذية والأسواق قامت بالكشف على 150 محل ، تحرير 82 مخالفة ، إرسال 152 عينة إلى مختبر وزارة الصحة حيث بلغت العينات التي وردت نتائجها صالحة 150عينة فيما لم ترد نتائج عينتين من المختبر وقد بلغ عدد شهادات التصدير التي تم إصدارها لدول مجلس التعاون 99 شهادة فيما بلغت شهادات التصدير التي تم إصدارها لدول خارج مجلس التعاون 5 شهادات برسوم 1040 دينار ، وقد بلغت طلبات الفحص للمواد الغذائية 58 طلب برسوم 580 دينار إلى جانب إصدار تصريحين جديد وتجديد لإعادة تعبئة برسوم 20 دينار .



ولفت الرشيدي إلى أنه قد تم الصلح في مخالفة واحدة برسوم100 دينار ومؤكدا على أن المخالفات التي لم يتم الصلح فيها من قبل مراقبة الأغذية والأسواق 14 مخالفة .