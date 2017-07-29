أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن العديد من الانجازات التي حققتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي أسفرت عن رفع وإزالة (765928) م 3من الأنقاض وتحصيل رسوم بلغت (239862) د.ك.



وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق مشعل العازمي أن الحملات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي استهدفت رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع من الساحات والتي تسببت في تشويه المنظر العام للمحافظة إلى جانب رفع الأنقاض من الشوارع والساحات ،لافتا إلى أن الحملات شملت مختلف المناطق بالمحافظة بهدف رفع مستوى النظافة العامة والتي أسفرت عن رفع (1342) سيارة مهملة إلى جانب وضع (14244) ملصق والإفراج عن (533) سيارة من موقع الحجز وتوجيه (5268) إنذار وتحرير (4476) تعهد ، بالإضافة إلى رفع (765928) م3 من المخلفات اشتملت علي (196631) م3 نقل نفايات ، (228437) م3 نفايات البلدية ، (330942) م3 النفايات الإنشائية ، و (9918) م3 تنكر مجاري وعمال تسليك ، فيما بلغت المخالفات التي تم الصلح فيها (414) مخالفة و (585) مخالفة تم إرسالها للإدارة القانونية والتي لم يتم البت فيها بلغت (212) مخالفة إلى جانب إصدار (99) ترخيص جديد وتجديد عدد (242) ترخيص ، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها ( 239862د.ك) اشتملت على (38654.827د.ك) رسوم مخالفات و رسوم (192107.560 د.ك) و رسوم تأمين (9100 د.ك).