عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له مساء أمس الجمعة الى البلاد قادما من العاصمة المغربية الرباط وذلك عقب مشاركته في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي حول الأوضاع في القدس.

وكان في استقبال الغانم لدى وصوله النائب مبارك الحريص وسفير المملكة المغربية الشقيقة لدى دولة الكويت جعفر علج حكيم والامين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية ايمان البداح والامين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد المطيري.

وضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب الدكتور عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة النائب الدكتور وليد الطبطبائي وعضو اللجنة التنفيذية للشعبة النائب الدكتور خليل أبل وأمين عام مجلس الامة علام الكندري.