أتهمت البحرية الايرانية التابعة للحرس الثوري الايراني اليوم السبت القوة البحرية الامريكية بتكرار ما أسمته تصرفات "استفزازية وغير مهنية" تجاه دورة تابعة لقواتها في المياه الخليجية.

واضافت البحرية الايرانية في بيان انه "بعد مضي عدة ايام على التصرف الاستفزازي الذي قامت به سفينة امريكية في شمال مياه الخليج عبر اطلاقها الرصاص في الهواء امام دورية تابعة للقوة البحرية الايرانية قامت قطع بحرية امريكية امس الجمعة بتصرف مماثل في المنطقة الوسطى من مياه الخليج".

وذكرت ان حاملة الطائرات (نيميتز) والسفينة الحربية المرافقة لها قامت بعد ظهر يوم امس الجمعة بدفع مروحية للتحليق بالقرب من السفن الحربية للحرس الثوري.

وقالت ان الامريكيين قاموا بتصرف "استفزازي وغير مهني" من خلال تحذير السفن الحربية الايرانية التابعة للواء البحري (ذوالفقار) واطلاق قنابل تنوير قبل ان تغادر حاملة الطائرات الامريكية والسفينة الحربية المرافقة لها المنطقة.

وكانت القيادة المركزية الامريكية قد اعلنت في 25 يوليو الجاري قيام سفينة تابعة لقوات الحرس الثوري الايراني ب "التفاعل غير المأمون وغير المهني" مع سفينة امريكية كانت تشارك في مناورات مع سفن التحالف الدولي بالمياه الدولية بالخليج العربي.

وذكرت القيادة في بيان لها ان "السفينة الايرانية اقتربت كثيرا واصبحت على مسافة قريبة من سفينة (يو اس اس ثندر بولت)".

واضاف البيان ان السفينة الايرانية لم تستجب لعدة محاولات من سفينة (يو اس اس ثندر بولت) لاجراء اتصالات لاسلكية مع طاقمها عندما كانت تقترب ما دفعها الى اطلاق صفارات الانذار والرصاصات التحذيرية للسفينة الايرانية التي استمرت بالاقتراب في نهج غير آمن وتصرف لا يتوافق مع القوانين الدولية