اقتحمت قوات إسرائيلية فجر اليوم السبت مدينة البيرة بالضفة الغربية ، وداهمت عدة مكاتب إعلامية وفتشتها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية( وفا) اليوم عن مصادر إعلامية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت مكتب شركة بال ميديا في المدينة، وعبثت بمحتوياته".

من جانبهم ، أفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في المدينة إثر اقتحام القوات الاسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات إسرائيلية حاجز "بيت ايل" العسكري المقام على مدخل مدينة البيرة الشمالي.



وأصيب عدة أشخاص خلال مواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين بعد صلاة الجمعة أمس بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بالضفة الغربية، فورالانتهاء من الصلاة.

وتشهد الضفة الغربية توترات منذ اسبوعين بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب قيام اسرائيل بوضع بوابات الكترونية عند الابواب المؤدية للمسجد الأقصى ، والتي اضطررت إلى ازالتها بسبب الاحتجاجات الفلسطينية والعربية.