قررت محكمة مصرية إحالة ثمانية من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان" وعددهم68 متهمين، إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم.

وحددت محكمة جنايات القاهرة العاشر من آب/أغسطس المقبل جلسة للنطق بالحكم .

وتعود أحدث القضية إلى 14 آب/أغسطس 2013 ، وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الجنائية ووجهت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية". وأسفر ذلك عن إصابة 19 من رجال الشرطة والمواطنين، واحداث عاهات مستديمة بهم،

واحراق مبنى القسم،و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.