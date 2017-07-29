أعلنت وزارة الدولة لشؤون الشباب رعايتها جملة من المبادرات الشبابية تتضمن انشطة وفعاليات ومساحات صيفية مميزة تقام في شهر أغسطس المقبل وسيستفيد منها قرابة 2000 شاب وشابة على مدار الشهر.

وقال وكيل الوزارة بالإنابة مشعل السبيعي في بيان صحافي اليوم السبت ان الأنشطة تتنوع ما بين اقامة ورش عمل ودورات تدريبية في عدة مجالات أبرزها الرسم وتعليم السباحة وفنون الغوص وأساليب الدفاع عن النفس وكتابة القصص وغيرها من المهارات التي تهم الشباب.

وأوضح السبيعي ان الأنشطة تتضمن أيضا اقامة عدد كبير من الدورات التدريبية المتخصصة لعدد من المواضيع التي تستهوي الشباب مثل القص ب(الراوتر والليزر) وبرمجة الألعاب والروبوت.

وأضاف ان الانشطة تضم دورات أخرى مثل فن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وفن كتابة الأخبار والإدارة المالية الشخصية والعلاقات العامة وغيرها.

ودعا الشباب من الجنسين إلى المشاركة في هذه الأنشطة لاستثمار أوقات فراغهم بما يعود بالفائدة عليهم وعلى مجتمعهم موضحا انه يمكنهم التعرف على هذه المبادرات والتسجيل بها عبر الموقع الالكتروني للوزارة أو متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأشار الى ان الوزارة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع الادارة العامة للطيران المدني لدعم الشباب الكويتي المتطوع للعمل في مطار الكويت الدولي وتقديم المساعدة للمسافرين لاسيما كبار السن والاطفال في ظل اكتظاظ المطار بالمسافرين خلال فترة الصيف والاجازات.

ولفت الى أن الوزارة تقدم أيضا في هذا الصدد الدعم لبرنامج أكاديمية (فولنتير) لتأهيل الشباب الراغب في الانخراط بالعمل التطوعي والتي ستقيم العديد من الفعاليات والأنشطة في عدد من المجالات الإنسانية والاجتماعية خلال الصيف.

وأكد حرص الوزارة على تنويع المساحات الشبابية والأنشطة التي تمنح الشباب فرصة لتأهيل أنفسهم وتطويرها بالمجال المحبب لديهم وذلك تنفيذا لاستراتيجيتها القائمة على تطوير وصقل مهارات الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للتميز والإبداع والريادة في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل قال السبيعي ان الوزارة وفي موازاة عملها الشبابي في البلاد فإنها تواصل إقامة فعاليات (الكويت عاصمة الشباب العربي 2017) التي انطلقت في مايو الماضي والتي جعلت الكويت منارة وقبلة للشباب العربي.

وذكر ان الفعاليات الشبابية لهذه المناسبة ستعود في سبتمبر المقبل بإقامة الملتقى الإعلامي الشبابي لطرح الأفكار الجديدة والمبدعة في مجال العمل الشبابي على المستوى الإعلامي.

وأفاد بأن الملتقى الشبابي سيستضيف شخصيات محلية وعربية رائدة في هذا المجال على أن تتوالى باقي الأحداث الشبابية العربية لهذه المناسبة حتى مايو المقبل تباعا.