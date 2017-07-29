قال استشاري امراض الجهاز الهضمي والتنظير في المستشفى الاستشاري برام الله، الدكتور ياسر أبو صفية، إن الفحوصات الدورية التي خضع لها الرئيس محمود عباس، في المستشفى كانت جميعها مبشرة ومطمئنة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم السبت عن ابو صفية قوله :"إنه بصحة جيدة جدا والحمد لله، وسيغادر بعد انهاء هذه الفحوصات"،بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا).

كان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، قد صرح في وقت سابق اليوم السبت أن الرئيس عباس، يجري فحوصات دورية اعتيادية في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.