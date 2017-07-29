أعلنت وزارة الخارجية البحرينية اليوم السبت ان اجتماع وزراء خارجية البحرين والسعودية والامارات ومصر سيعقد بالمنامة غدا الاحد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة يوم الخامس من شهر يوليو الجاري.

وكان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والامارات قد عقدوا اجتماعا بالقاهرة لبحث الرد القطري على مطالب الدول الاربع الذي تسلموه من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد .

واعرب الوزراء الأربعة في بيان مشترك عقب الاجتماع عن الاسف لما اظهره "الرد السلبي" الوارد من دولة قطر مؤكدين في الوقت نفسه تقديمهم "جزيل الشكر والتقدير" الى سمو امير البلاد على مساعيه وجهوده لحل الخلاف مع دولة قطر.

كما اكد الوزراء حرص الدول الأربع الكامل "على اهمية العلاقة بين الشعوب العربية والتقدير العميق للشعب القطري الشقيق" معربين عن الامل في ان "تتغلب الحكمة وتتخذ دولة قطر القرار الصائب