أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت ضرورة اقصاء "الفاسدين" من الطبقة السياسية الحاكمة حتى تتجاوز بلاده الازمات التي مرت بها في السابق.

وقال العبادي خلال كلمة في انطلاق الدورة الثالثة لبرلمان الشباب العراقي "لا نريد فاسدين في الطبقة السياسية بعد الآن.. نريد طبقة نزيهة حتى لا تعود الكارثة الكبيرة التي كادت ان تودي بالعراق بأسره" في اشارة الى سقوط مدينة (الموصل) في قبضة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قبل ثلاثة أعوام.

واضاف ان تجربة بلاده في اقصاء "الفاسدين" من المنظومة العسكرية كانت سببا "باعادة هيبة الدولة وفرض القانون وتحرير الأرض" من سيطرة (داعش).

وتابع العبادي "لا نريد للفاسد ان يعود للقيادة مجددا في المؤسسة العسكرية كما نريد طبقة سياسية شبيهة بقادة الجيش في تسابقهم لهزيمة (داعش)".

وفيما يتعلق بالمعركة المرتقبة لتحرير مدينة (تلعفر) غربي محافظة (نينوى) من سيطرة التنظيم قال العبادي ان جميع القوات الامنية ستشارك في تحريرها بما يتضمن قوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والحشد المحلي والحشد الشعبي.