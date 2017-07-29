فرج ناصر



كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس أحمد الحصان عن إنجاز 29% من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس مشيرا الى ان اعمال المشروع متقدمة عن البرنامج الزمني المحدد للمشروع بفضل جهود العاملين به الذين يبذلون جهودا كبيرة للانتهاء من المشروع في مواعيدة التعاقدية والاستفادة منه في تحديث وتطوير منظومة الطرق في البلاد .

وأفاد الحصان في تصريح صحافي بان المشروع متوقع تسليمه في يناير من العام 2020 حيث يتم تنفيذه حاليا بكلفة اجمالية 108.800مليون دينار ويعتبر أحد المشاريع الضخمة التي ستخدم المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس كالعارضية والفردوس والصليبية والصليبخات وجنوب الدوحة والقيروان كمانعول عليه في رفع مستوى الخدمة للطريق القائم وزيادة عدد الحارات من 3 إلى 4 حارات في كل اتجاه وإضافة حارات تخديمية وحارات طوارئ.

وأشارالحصان إلى ان المشروع من شأنه تحويل التقاطعات الحالية وعددها 6 إلى تقاطعات حرة ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق والسماح بزيادة السرعة التصميمية على الطريق إلى 120 كم /‏‏ساعة بدلاً من 80 كم /‏‏ساعة لافتا الى ان إجمالي أطوال الطرق بالمشروع يبلغ 21.2 كم ويشتمل على 3 جسور بالإضافة إلى جسر اخر بطول 2.8 كم أعلى ثلاثة تقاطعات مشيراً إلى ان مدة تنفيذ المشروع تبلغ 46 شهراً.

وشدد الحصان على حرص القطاع على تنفيذ تعليمات وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع الرامية الى تسريع وتير العمل داخل المشاريع وازالة كافة العقبات التي تواجهها من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد الى القطاع والتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكومية الاخرى ومنها الادارة العامة للمرور التي لاتدخر جهدا في سبيل تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لمشاريع الطرق على اعتبار انها مشاريع وطنية تصب في مصلحة المواطن .

في وزارة الاشغال العامة المهندس أحمد الحصان عن إنجاز 29% من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس مشيرا الى ان اعمال المشروع متقدمة عن البرنامج الزمني المحدد للمشروع بفضل جهود العاملين به الذين يبذلون جهودا كبيرة للانتهاء من المشروع في مواعيدة التعاقدية والاستفادة منه في تحديث وتطوير منظومة الطرق في البلاد .

وأفاد الحصان في تصريح صحافي بان المشروع متوقع تسليمه في يناير من العام 2020 حيث يتم تنفيذه حاليا بكلفة اجمالية 108.800مليون دينار ويعتبر أحد المشاريع الضخمة التي ستخدم المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس كالعارضية والفردوس والصليبية والصليبخات وجنوب الدوحة والقيروان كمانعول عليه في رفع مستوى الخدمة للطريق القائم وزيادة عدد الحارات من 3 إلى 4 حارات في كل اتجاه وإضافة حارات تخديمية وحارات طوارئ.

وأشارالحصان إلى ان المشروع من شأنه تحويل التقاطعات الحالية وعددها 6 إلى تقاطعات حرة ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق والسماح بزيادة السرعة التصميمية على الطريق إلى 120 كم /‏‏ساعة بدلاً من 80 كم /‏‏ساعة لافتا الى ان إجمالي أطوال الطرق بالمشروع يبلغ 21.2 كم ويشتمل على 3 جسور بالإضافة إلى جسر اخر بطول 2.8 كم أعلى ثلاثة تقاطعات مشيراً إلى ان مدة تنفيذ المشروع تبلغ 46 شهراً.

وشدد الحصان على حرص القطاع على تنفيذ تعليمات وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع الرامية الى تسريع وتير العمل داخل المشاريع وازالة كافة العقبات التي تواجهها من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد الى القطاع والتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكومية الاخرى ومنها الادارة العامة للمرور التي لاتدخر جهدا في سبيل تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لمشاريع الطرق على اعتبار انها مشاريع وطنية تصب في مصلحة المواطن .