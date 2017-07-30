جددت قطر تأكيدها على التعاون مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وأكدت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في بيان أدلت به خلال جلسة عقدتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية، تحت عنوان «تعزيز قدرة المنظومة الأممية على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب» على «مواصلة التنسيق مع فرقة العمل لتعزيز الشراكات في إطار بناء القدرات وإطلاق مشاريع تستهدف الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة جذور الإرهاب»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» امس.

وأبرزت «حرص الدوحة على التحديث المستمر لقوانينها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة».

جاء ذلك، فيما تستضيف العاصمة البحرينية المنامة اليوم الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي: السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» في بيان مقتضب امس، أن «هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة في الخامس من يوليو الجاري، وضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين».