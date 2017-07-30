قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديركا موغريني إن مواقف الاتحاد لم تتغير فيما يتعلق بالحالة القانونية للقدس الشرقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على ثبات الموقف الأوروبي ايضا فيما يتعلق بالوضع الراهن للمسجد الأقصى.



وأكدت موغريني في رسالة رسمية وجهتها إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، التزام الاتحاد الأوروبي بشكل كامل بحل الدولتين وبذل الجهود الحثيثة بما يشمل ذلك جهودا خاصة مع شركائه الدوليين من أجل الحفاظ على حل الدولتين والدفاع عنه ووضع قيام الدولة الفلسطينية على رأس أولويات جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.



وأشارت الى أن الاتحاد الأوروبي تابع التطورات والأحداث بشكل مباشر ولعب دورا فاعلا في الانخراط بنقاشات مكثفة مع جميع الأطراف الرئيسية حول القضايا الجوهرية التي تجري معالجتها حاليا بهدف إيجاد حل متفق عليه للحفاظ على الوضع الراهن.



وأكدت العلاقات الوثيقة التي تربط الاتحاد الأوروبي بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ زمن طويل والتي تستند إلى الثقة، وقالت: «إننا نتشارك المصلحة بانخراطنا في عملية سياسية جدية وجوهرية وبناءة تتجاوز المواقف المتكررة والمعروفة، ونيتنا هي مناقشة سبل التقدم والقضايا ذات المصلحة المشتركة سواء في كيفية معالجة الأزمة الحالية أو في كيفية العمل من أجل إحراز تقدم حقيقي باتجاه تحقيق رؤية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وحل الصراع».



وكان عريقات قد وجه رسالة رسمية لموغريني احتجاجا على صيغة البيان الذي أصدره مكتب الاتحاد الأوروبي تعليقا على الأحداث الأخيرة في القدس، وطالب فيها بتقديم توضيح رسمي بشأن القدس الشرقية المحتلة بما يتماشى وتشريعات وسياسات الاتحاد الأوروبي واتخاذ خطوات بناءة وفاعلة من أجل المساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين.