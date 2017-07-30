قال مسؤولون من المخابرات ووزارة الدفاع العراقية إن نحو 7 آلاف عنصر من تنظيم داعش لا يزالون في العراق.



ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن هؤلاء المسؤولين قولهم، إن هناك نحو أربعة آلاف مقاتل وثلاثة آلاف من عناصر الدعم بالتنظيم في العراق.

من جانب آخر، أكد مسؤول في المخابرات العراقية للوكالة ذاتها أن زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي لا يزال على قيد الحياة.



وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» في وقت سابق أن المعارك في العراق وسورية قلصت عدد مقاتلي التنظيم المتطرف إلى نحو 15 ألفا بعدما كان يقدر بنحو 31 ألفا في عام 2014.