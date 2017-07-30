وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت ،انتقادات حادة إلى الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأميركي بعد فشل مجلس الشيوخ في إلغاء نظام الضمان الصحي واستبداله، في نكسة جديدة لعهده.

وانضم ثلاثة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ هم سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وجون ماكين إلى صفوف الديموقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون.

إلا أن ترامب دعا أعضاء الكونغرس إلى معاودة العمل من أجل تمرير التعديل الذي يتسم بحساسية كبيرة، مهددا بأنه إذا لم يحصل ذلك فسوف يعتبرون "متخاذلين بالكامل".

ورفضت مسودة القانون من 51 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 49.

ويعتبر ذلك نكسة للجمهوريين ولترامب الذي وعد بإلغاء نظام الرعاية الصحية المعروف بـ"أوباماكير" باسم سلفه باراك أوباما الذي أقره في 2010.

وفي سلسلة من التغريدات الغاضبة على تويتر قال ترامب "ما لم يكن الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ متخاذلين بالكامل، فإن (مسألة) إلغاء واستبدال (اوباماكير) لم تمت! أُطالب بإعادة التصويت قبل التصويت على أي مشروع قانون آخر!".

ويسعى بعض الأعضاء في المجلس إلى إيجاد خيار بديل لإصلاح الضمان الصحي.

فقد اجتمع الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام وبيل كاسيدي ودين هيلر مع ترامب يوم الجمعة الماضي لمناقشة مشروع يقضي بتكليف الولايات بدلاً من الحكومة الفدرالية صياغة خطط رعاية صحية.