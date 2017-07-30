بدأ وزراء خارجية الدول الأربع السعودي عادل الجبير والاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والبحريني الشيخ خالد بن أحمد والمصري سامح شكري، اليوم الأحد ، اجتماعا رباعيا مغلقا بالمنامة لبحث تطورات الأزمة مع قطر.

ومن المتوقع أن يعقد وزراء خارجية الدول الاربع مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام اجتماعهم لايضاح ما تم التوصل اليه خلال الاجتماع.



وكانت ذكرت صحيفة الحياة، أن وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر سيناقشون فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر عند اجتماعهم اليوم الأحد في المنامة عاصمة البحرين.

وقطعت الدول العربية الأربع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو واتهمتها بدعم جماعات إرهابية وتأييد غريمتهم إيران. وتنفي الدوحة ذلك.

ونقلت الحياة عن مصادر خليجية لم تسمها قولها إن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع "سيبحث في اتخاذ مزيد من العقوبات ضد قطر ومن المتوقع فرض عقوبات تطاول الاقتصاد القطري في شكل تدريجي". ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل أخرى.

وقالت وكالة أنباء البحرين أمس السبت إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أشاد بالتعاون بين الدول الأربع في مكافحة الإرهاب.