أعلنت بعثة الحج الإيرانية أن القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين توجهت اليوم الأحد، من مدينة هرمزكان (جنوب إيران) إلى المدينة المنورة بالسعودية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، عن المشرفة على شركة الخطوط الجوية الإيرانية، فرزانه شرف بافي القول، إن الشركة "ستبذل كل ما بوسعها لنقل الحجاج إلى الديار المقدسة بأفضل شكل ممكن".

وذكرت الوكالة الرسمية أن عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام سيبلغ 86 ألفا و 500 شخص، حيث سيتوجهون إلى الديار المقدسة في إطار 600 قافلة.

ولم توفد إيران حجاجها إلى السعودية في موسم الحج الماضي، وسط اتهامات متبادلة بالتعنت في المفاوضات المتعلقة بترتيبات الحج.