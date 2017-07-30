أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق (مؤسسة رسمية تعنى بمكافحة الفساد)، اليوم الأحد، عن صدور حكمٍ غيابيّ بحقِّ وزيرة سابقة للزراعة يقضي بالسجن مدة 7 سنواتٍ استناداً لأحكام المادَّة 340 عقوبات.

وقالت دائرةُ التحقيقات في الهيئة، في بيان، إن المدانة سوسن ماجدي، أقدمت على إحداث ضررٍ متعمد في مصلحة الجهة التي كانت تعمل فيها؛ وذلك من خلال توقيعها عقداً للحفارات المُتنقِّلة بين وزارة الزراعة وشركة GWE.

وتولت ماجدي، إدارة وزارة الزراعة، إبان مجلس الحكم الانتقالي، الذي تم تشكيله في العراق في 2009، بعد الاجتياح العسكري الأمريكي للبلاد مارس/آذار 2003.

وأضافت، أن "شعبة التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة، حدَّدت قيمة العقد الذي يفوق صلاحيات الوزير، واطلعت على أوليَّات العقد وإجراءات الوزارة والأوامر الإداريَّة الصادرة بخصوصه، مُوصيةً بحجز أموال المُتَّهمة المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر".

وتابعت الدائرة، أن المحكمة وصلت، بعد اطلاعها على توصيات الهيئة وأقوال المُمثِّل القانونيِّ للوزارة، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكاملة بتجريمها، فقرَّرت الحكم عليها، وأعطت الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.