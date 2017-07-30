أعلنت الدول الاربع في اجتماع لوزراء الخارجية في المنامة اليوم الأحد أنها مستعدة للحوار مع دولة قطر اذا اعربت عن رغبتها الصادقة بتنفيذ المطالب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزراء الخارجية السعودي عادل الجبير والاماراتي عبدالله بن زايد والمصري سامح شكري والبحريني خالد بن احمد اكدوا فيه ان على قطر الاستجابة للمطالب ال13 لتعزيز مواجهة الارهاب والتطرف.



وثمنت الدول الأربع الدور الذي يقوم به امير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة مع دولة قطر في إطارها العربي.

كما أكدوا ان موقف الدول الاربع موحد وثابت ويأتي انطلاقا من حرصها على الامن القومي العربي مشددين على تمسك دولهم بالمباديء الست التي تم الاعلان عنها في اجتماع القاهرة أخيرا.



واتفق وزراء خارجية الدول الأربع في ختام اجتماع بالمنامة على استمرار التشاور بين دولهم.