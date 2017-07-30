الفارس : الجهود المبذولة في مبرة السعد ساهمت في صقل مواهب الطالبات



كرم وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس الفائزات من مسابقة ابتكار الكويت التابعة لمبرة السعد للمعرفة و البحث العلمي بحضور رئيس مجلس إدارة مبرة السعد الشيخة فادية الصباح و بحضور الطالبات الفائزات وذويهن.



جاء تكريم الطالبات من وزير التربية لما قدمنهن من ابتكارات وابداعات علمية تنافسن بها محليا و اقليميا على مستوى الخليج.

وقال وزير التربية د. محمد الفارس بأن الجهود المبذولة في مبرة السعد ساهمت في صقل مواهب الطالبات عبر التدريب و الرعاية المستمرة و أن مبرة السعد عبر مبادرة ابتكار الكويت مثال رائع لتحقيق المسؤولية التضامنية في المجتمع الكويتي و تضافر جهود المبرة و وزارة التربية لرعاية النشء و لبنة المجتمع الكويتي المتمثل بعنصر الشباب.

و أضاف بأن الطالبات الكويتيات مبدعات و أن رعايتهن أتت ثمارها في تصدر بنات الكويت المحافل الإقليمية. كما شكر الوزير ذوي الطالبات و المدارس و المعلمات المشرفات على الطالبات على توفير البيئة اللازمة و التعاون المثمر الذي حقق النجاح و الفوز لهن على مدى الثلاث سنوات المتتالية. و ختم بأن وزارة التربية ستظل تدعم مسابقة ابتكار الكويت العلمية لما لها الأثر البناء في العملية التعليمية.

و من جانبها صرحت رئيس مجلس إدارة مبرة السعد الشيخة فادية السعد الصباح بأن تكريم وزارة التربية المتمثل في وزير التربية يدل على أن مسابقة ابتكار الكويت أحدثت تغييرا في العملية التربوية من خلال المنهجية المتقدمة التي تطرحها المسابقة و التي تتماشى مع الرؤى العالمية، و بينت بأن المسابقة تلاقي اهتمام شديدا من وزارة التربية و بأن عدد المشاركات في تزايد مستمر.

و بينت بأن التعاون المثمر لكل من قطاع الأنشطة و قطاع التعليم العام انعكس أثره على الطالبات. و ذكرت بأن هذه المسابقة والتي يرعاها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سنويا تسعى لتمكين المرأة عبر الاستثمار الأمثل في فتيات اليوم وتهدف بالدرجة الأولى إلى تنمية المهارات العملية و التي تعين المرأة في المستقبل على الخوض في المجالات المتعددة في سوق العمل.

و من جانب أخر شكرت مدير عام مبادرة ابتكار الكويت د. فاطمة الهاشم وزارة التربية استقبالهن الطالبات المبدعات و تكريمهن و هذا التكريم يسكون له الأثر الايجابي و التحفيزي للأعوام التالية و بينت بأن أنشطة المبادرة متنوعة و مسابقتها متميزة من حيث المادة العلمية و آلية التدريب المعتمدة على اكساب الطالبة مهارات متعددة و تحفيز التفكير.

ولفتت إلى أن المدارس الفائزة في المراكز المتقدمة هي

٢٠١٥ ثانوي

الطالبة امل مقيم جارالله الدوسري

الطالبة افنان ناصر يوسف الكندري

مدرسة الرجاء - التربيه الخاصه

٢٠١٦ ثانوي

الطالبة نوير شعوف الشلاحي

الطالبة سارة عبدالرحمن الاصفر

مدرسة لبنى بنت الحارث

المركز الاول

٢٠١٦ متوسط

الطالبة مرام احمد الهاجري

الطالبة الزهراء نايف محمد

مدرسة حولي المتوسطة

المركز الاول

٢٠١٧ ثانوي

الطالبة جمانة عبدالعزيز الشرهان

الطالبة نورعبدالعزيز الطاهر

الطالبة زهراء عادل القلاف

مدرسة الجابرية

المركز الثاني

٢٠١٧ متوسط

الطالبة شوق محمد الشحومي

الطالبة سلوى مهنا الراشد

مدرسة القبلية المتوسطة

المركز الاول

الجدير بالذكر بأن وزارة التربية ومبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي بينهما اتفاقية و أن المبرة تسعى لنشر ثقافة العلم و المعرفة و التنمية المستدامة