فتح مسلح النار داخل ملهى ليلي يعج بالرواد في جنوب ألمانيا ما أودى بشخص وأصاب ثلاثة آخرين قبل أن ترديه الشرطة، بحسب السلطات التي استبعدت وجود دافع إرهابي.

وأوضحت الشرطة المحلية أن عراقيا عمره 34 عاما يقيم في المنطقة «منذ وقت طويل» قام في بادئ الأمر بقتل شخص بالرصاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة داخل الملهى الليلي، ثم جرح شرطيا في الخارج قبل ان ترديه قوات الأمن.

وأوضحت الشرطة أن المهاجم «أصيب بجروح بالغة في تبادل إطلاق نار مع شرطيين حين هم بمغادرة الملهى قبل أن يتوفى متأثرا بجروحه في المستشفى».

وأضافت أن «التحقيقات جارية حول خلفية الاعتداء، الذي ربما يكون مرتبطا بخلاف شخصي. لا توجد أي مؤشرات إلى عمل إرهابي».