واشنطن تستعرض.. وبيونغ يانغ: سنلقنكم درساً نووياً



قاذفتان أميركيتان «أسرع من الصوت» تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطرد 755 ديبلوماسيا أميركيا من الأراضي الروسية، ردا على العقوبات الأميركية الجديدة على موسكو. ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، امس دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

الى ذلك مازال الصداع الكوري الشمالي يشتد في الرأس الأميركي، فبعد تجرتها الأخيرة لصاروخ باليستي عابر للقارات توعدت واشنطن امس بأنها «إذا تجرأت على التلويح بالخيار النووي.. فإن كوريا الشمالية فستلقنهم درسا في الأدب من خلال القوة النووية الاستراتيجية».

ورغم استعراض القوة الذي قام به سلاح الجو الأميركي بتحليق قاذفتين أميركيتين من طراز (بي-1بي) الأسرع من الصوت فوق شبه الجزيرة الكورية، فإن بيونغ يانغ واصلت لغة التصعيد التي لا تعرف غيرها مع القوة الأولى في العالم، معلنة أن تجربتها الأخيرة كانت بمنزلة «تحذير» للولايات المتحدة بسبب مساعيها لفرض عقوبات جديدة عليها، وهددت بالرد على أي ضربة في حال استفزتها واشنطن عسكريا. وأفاد البيان الكوري الشمالي بأن «تجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات هدفه هذه المرة إرسال تحذير صارم للولايات المتحدة التي تطلق التصريحات غير المنطقية وحملة محمومة لفرض عقوبات وضغوط على كوريا الشمالية».

وجاء هذا البيان بعد ساعات من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لن يسمح للصين، حليفة كوريا الشمالية، بـ«ألا تفعل شيئا» حيال بيونغ يانغ.

وانتقد ترامب بكين رابطا بين الخلل في العلاقات التجارية مع العملاق الآسيوي لجهة العجز الأميركي في الميزان التجاري مع الصين الذي بلغ 309 مليارات دولار العام الماضي، والسياسة حيال كوريا الشمالية، بعد ان أعلنت كوريا الجنوبية انها ستسرع عملية نشر نظام دفاع صاروخي أميركي تعترض عليه الصين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يشعر «بخيبة أمل شديدة في الصين». وكتب في تغريدة على تويتر «سمح قادتنا الحمقى السابقون لهم بجني مئات مليارات الدولارات سنويا في التجارة ولكن...». وأضاف في تغريدة لاحقة «... لم يفعلوا شيئا لنا مع كوريا الشمالية، مجرد كلام. لن نسمح مجددا باستمرار ذلك. فبوسع الصين حل هذه المشكلة بسهولة». ولم يتأخر الرد الصيني على ترامب حيث أكدت انها تعارض أنشطة الإطلاق التي تقوم بها بيونغ يانغ التي قالت إنها تتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الرامية لكبح جماح برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان «في الوقت نفسه تأمل الصين أن تتصرف الأطراف كل بحذر لمنع استمرار تصاعد التوترات».

ودعت بيونغ يانغ في بيانها الولايات المتحدة الى «ان تستفيق من حلمها الغبي بأنها ستلحق أضرارا بكوريا الشمالية».

وأضاف البيان: «إذا تجرأ الأميركيون على التلويح بالخيار النووي لتهديدنا مرة أخرى.. فإن كوريا الشمالية ستلقنهم درسا في الأدب من خلال القوة النووية الاستراتيجية».

وتحوم شكوك حيال قدرة كوريا الشمالية على تصغير حجم سلاح نووي لتحميله داخل الرأس الصاروخية، او امتلاكها التكنولوجيا اللازمة من أجل إبقاء الصاروخ على مساره بعد عودته الى الغلاف الجوي.

إلى ذلك، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطرد 755 ديبلوماسيا أميركيا من الأراضي الروسية، ردا على العقوبات الأميركية الجديدة على موسكو.

ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، امس دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.