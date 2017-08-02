اعتقلت قوة تابعة لـ «مكتب التحقيقات الوطنية» في محافظة نينوى العراقية، امس، 5 من موظفي محكمة الاستئناف، على خلفية «ترافعهم عن متهمي تنظيم داعش أمام المحاكم»، حسب ما صرح به مصدر أمني مسؤول.



وقال النقيب في جهاز شرطة نينوى المحلية، ذياب خلف المحمداوي، إن «قوة عسكرية من مكتب التحقيقات الوطنية (مرتبط بشكل مباشر بمكتب رئاسة الوزراء‎) داهمت بعد منتصف نهار امس المقر البديل لمحكمة استئناف نينوى بقضاء الحمدانية شرق الموصل، واعتقلت 5 من موظفيها اثنين منهم محامين، والثالث مهندس، والرابع معاون قضائي، والأخير محقق مدني».