قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش إن فشل دولة قطر في تسييس ملف المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» يعد إنذارا مبكرا ينذر بفشل توجهها الكارثي لتسييس الحج.

وأضاف قرقاش في تغريدات له على موقع «تويتر» نقلتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية امس إن استراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل، لأنها لا تعالج جذور الأزمة التي تتمثل في دعم التطرف والتدخل لتقويض أمن واستقرار دول المنطقة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في المراجعة الصريحة لأخطاء قطر بحق جيرانها والمنطقة.

وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) قد عقد جلسة استثنائية بناء على الشكوى المقدمة من قطر، امس الاول، وفقا للمادة 54 (ن) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية.

وشاركت المملكة العربية السعودية بوفد يرأسه عبدالحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وافتتح رئيس مجلس المنظمة الجلسة بتأكيده على تجنب الخوض في الأمور السياسية والالتزام بالأمور الفنية التي هي من اختصاص منظمة الإيكاو.

وقدمت وفود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة، من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح 9 مسارات جوية إضافية لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية.

ولقيت الورقة استحسان أعضاء المجلس، الذي أشاد بروح التعاون بين دول المنطقة على مستوى الفنيين في الطيران المدني.

وقدمت الأمانة العامة ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء، وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها وفق الملحق الـ 11 من اتفاقية شيكاغو.

من جانبه، قال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، إن بلاده ستتقدم للمنظمة الدولية للطيرن «ايكاو»، بملف جديد كامل يطالب «بفتح الممرات الجوية فوق دول الحصار» لقطر.

وبين في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء القطرية امس، أن «هذه الخطوة تأتي بعد أن دفع الملف الفني الذي قدمته قطر للمنظمة الدولية مؤخرا، دول الحصار إلى التنازل وفتح سبعة ممرات جوية دولية أمام الطيران القطري استنادا لاتفاقية شيكاغو».

وأضاف وزير المواصلات القطري في ذات التصريحات، أن «فتح سبعة ممرات جوية دولية أمام الطيران القطري سيحقق فائدة كبيرة، حيث سيعمل على زيادة الرحلات الجوية للطيران الوطني والطيران الآخر، كما سيساهم في تقليل وقت الرحلات الجوية التي كانت تسلك ممرات أخرى أطول».

الى ذلك، صادقت تركيا، امس على مذكرة تفاهم مع قطر لتعزيز التعاون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

وحسب مذكرة التفاهم، التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية، سيشمل هذا التعاون تبادل الخبرات التقنية ونتائج الأبحاث العلمية في هذين القطاعين.