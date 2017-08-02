سخر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من العقوبات التي فرضتها عليه واشنطن بعد انتخاب جمعية تأسيسية جديدة مما دفع البيت الأبيض لوصفه بالديكتاتور «لإحكام قبضته على السلطة».

ووجه مادورو، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدفه مباشرة، نقدا لاذعا للرئيس الأميركي دونالد ترامب لفوزه بالرئاسة عن طريق المجمع الانتخابي بعد خسارة التصويت الشعبي في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي.



وكانت النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة الأميركية الماضية أظهرت أن هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديموقراطي تفوقت على ترامب بنحو 2.9 مليون صوت.



وهتف مادورو أمام حشد من أنصاره يصوره التلفزيون «أنا لا أتلقى أوامر من الإمبراطورية.احتفظ بعقوباتك يا دونالد ترامب».



وأضاف لأنصاره المتحمسين «في الولايات المتحدة من الممكن أن تصبح رئيسا بثلاثة ملايين صوت أقل من منافسك.



يا لها من ديموقراطية هائلة!» وقال مادورو إن العقوبات تعكس «يأس» ترامب و«كراهيته» لحكومة فنزويلا الاشتراكية.



وقال مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تشمل تجميد جميع أصول مادورو الخاضعة للولاية القانونية الأميركية وحظر تعامل الأميركيين معه.