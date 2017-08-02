استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى0.301 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.365 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.398 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى0.312 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وتراجع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 13 شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس وسط استمرار حالة الاضطراب السياسي في واشنطن وتراجع التوقعات بشأن رفع سعر الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.