ذكرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية اليوم الاربعاء ان زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة طوكيو شرقي اليابان ولم يسفر عن وقوع خسائر مادية او بشرية.

واضافت الوكالة في بيان ان الزلزال الذي وقع في الساعة 02ر2 صباحا بتوقيت طوكيو (02ر17 بتوقيت غرينتش) لم ينبئ بموجات تسونامي موضحة ان الزلزال لم يسفر عن اي ضرر مادي او بشري.



وتتعرض اليابان التي تقع في منطقة تجتمع فيها (الصفائح التكتونية) الاوروبية الآسيوية والباسيفيكية والفلبينية والامريكية الشمالية الى نسبة 20 في المئة من زلازل العالم التي تبلغ قوتها ستة درجات على مقياس ريختر او اكثر.