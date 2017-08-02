كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها النوبات (ج، ب) بقسم إزالة المخالفات بالعاصمة على المحلات والمطاعم والعقارات بمناطق جابر الأحمد والقبلة و الشويخ الصناعية و المباركية للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والعقارات بلوائح البلدية ، مشيرة إلى ان الحملات قد أسفرت عن تحرير (53) مخالفة.

ومن جانبه أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة المهندس عبد الله جابر بأن مفتشي النوبة (ج) قاموا بتحرير (11) مخالفة اشتملت على تشغيل محل على نحو يشكل خطر داهم على صحة وسلامة الجمهور" تداول البان و السويكة" عرض البضائع أمام المحل بدون ترخيص من قبل البلدية ، عدم صيانة الإعلان الخاص بالنشاط ، عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط ،إقامة إعلان بدون ترخيص إلى جانب متابعة شكوى بمنطقة جابر الأحمد.

وأشار جابر بان مفتشي النوبة (ب) قاموا بتحرير (41) اشتملت على (20) مخالفة اغذية تمثلت في تداول مواد غذائية تالفة ، تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية , العمل قبل الحصول على شهادة صحية ، و (21) مخالفة اعلانات اشتملت على عدم صيانة الاعلان الخاص بالنشاط ، عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط ، إقامة إعلان بدون ترخيص إلى جانب الاشراف على فتح احدي البرادات المغلقة بمنطقة الشويخ للتأكد من سلامة الاغذية تمهيدا لإخلاء البراد.

ولفت جابر بانه تم ضبط مخزن للمواد الغذائية بمنطقة الشويخ يوجد بها قوارض وحشرات كان مجهزاً لتخزين المواد الغذائية وعلى الفور تم غلق المخزن ادريا، بالإضافة إلى رصد أحد ملاك العقارات بمنطقة المباركية يقوم بأعمال بناء قبل الحصول على ترخيص وعلى الفور تم ايقاف الاعمال وتم تحرير مخالفة بناء لمالك العقار.

وناشد جابر أصحاب المخازن والمحلات والمطاعم بالتقيد بلوائح وأنظمة البلدية حتى لا يقعوا تحت المسائلة القانونية ، مشيرا إلى أن الحملات ستكون مستمرة لرصد أي مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.



ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (139) أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.