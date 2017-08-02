بعد المشاركة في أكثر من 22 ألف مناسبة بمفرده على مدى 65 عاما يستعد الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا للتقاعد بعد أداء آخر مهامه الرسمية الفردية اليوم الأربعاء.



يحضر الأمير فيليب (96 عاما) الذي طالما وصفته الملكة إليزابيث بأنه مصدر "قوتها ودعمها" خلال فترة حكمها رغم ما اشتهر به من زلات لسان تصدرت عناوين الصحف، عرضا لمشاة البحرية الملكية اليوم في قصر بكنجهام في آخر ظهور رسمي له بشكل منفرد.



إلا أن قصر بكنجهام قال إن فيليب وهو أيضا دوق ادنبره قد يختار مرافقة الملكة إليزابيث في بعض المناسبات في المستقبل.

وكان فيليب تزوج الملكة إليزابيث في كنيسة وستمنستر آبي عام 1974 ويستعد الزوجان للاحتفال بعيد زواجهما السبعين في نوفمبر تشرين الثاني.



وستواصل الملكة إليزابيث، أطول ملوك العالم جلوسا على العرش والتي احتفلت بعيد ميلادها الحادي والتسعين في أبريل نيسان، تنفيذ برنامج ارتباطاتها الرسمية بالكامل.