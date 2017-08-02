عبدالكريم أحمد



ألغت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس مواطن لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 10 آلاف دينار، وقضت مجددا ببراءته من تهمة حيازة مادة الحشيش المخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.



وقال وكيل المتهم المحامي د.خالد الكفيفة إنه تمسك بمرافعته الشفهية ومذكرته التكميلية بخطأ الحكم المطعون عليه بتطبيق القانون والقصور بالفساد في الاستدلال، إلى جانب خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب موكله الاتهامات المسندة إليه.



وأشار الكفيفة إلى أنه استند بمضمون دفاعه إلى بعض أحكام التمييز والتي تؤكد أن الأعمال الإجرائية تكون محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، مؤكدا انتفاء حالة التلبس بحق موكله فضلا عن خلو الواقعة مما يسوغ الاشتباه ضده وتوقيفه وتفتيشه الأمر الذي يضحى بطلان إجراءات القبض والتفتيش بالقضية.