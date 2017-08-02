القدرة الإنتاجية للشركة وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر إن عملية التشغيل الفعلي لإنتاج النفط الثقيل ستبدأ نهاية عام 2018 فيما سيرتفع إنتاج الشركة من الغاز الحر من 200 مليون قدم مكعبة حاليا إلى نصف مليار قدم مكعبة نهاية العام الحالي.

وأضاف جعفر في تصريح للصحافيين اليوم الأربعاء عقب افتتاحه معرضا للصور بعنوان (بين الأمس واليوم .. تقف الكويت شامخة) بمناسبة الذكرى ال27 للغزو العراقي للكويت أن الشركة ملتزمة بالاتفاق الأخير الذي حصل بين دول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول من خارج المنظمة بشأن خفض إنتاج النفط الخام.

وأوضح أن القدرة الإنتاجية للشركة وصلت حاليا الى نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا مشيرا إلى أن (نفط الكويت) كانت قد بدأت من نقطة الصفر بعد تحرير الكويت من الغزو الغاشم.

ويتضمن المعرض صورا عن دولة الكويت في مختلف مراحلها منذ أربعينيات القرن الماضي حتى الآن تلخص فترة النهضة التي عاشتها البلاد ما بعد اكتشاف النفط وبدء تصديره مرورا بفترة الغزو المليئة بالمعاناة والمآسي ثم التحرير واستعادة البلاد عافيتها.

واختارت (نفط الكويت) عنوان المعرض تأكيدا على أن دولة الكويت ومهما حصل فإنها تبقى شامخة وثابتة في وجه التحديات مهما اشتدت ويسلط الضوء على نجاحها الكبير في تجاوز ما خلفته مرحلة الغزو وتحقيقها الإنجازات بفضل تعاون أبنائها وبفضل قيادتها الحكيمة على مر العقود.

ويقام معرض (بين الأمس واليوم..تقف الكويت شامخة) على مدى أربعة أيام في قاعة المعارض بالدور الأرضي لبرج الحمرا في مدينة الكويت.

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