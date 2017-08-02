أغلقت البورصةتداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع18.7 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6823 نقطة و0.16 نقطة للوزني و0.14 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 24ر9 مليون دينار كويتي (نحو 6ر30 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر70 مليون سهم تمت عبر 2618 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(زين) و(بنك وربة) و(انوفست) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (آبار) و(أولى تكافل) و(آفاق) و(أسمنت خليج) و(الجزيرة) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.