• حياتي مديرا للتراخيص الصحية والجلاهمة للطوارئ الطبية وغريب للمعلومات

• تدوير مراقبي الشئون الإدارية ورؤساء وأمناء المراكز الصحية..وإحالة مدراء مستشارين بالصحة

عبدالكريم العبدالله

اجرى وزير الصحة د.جمال الحربي تدويرا موسعا شمل الإدارات المركزية والمستشفيات ومراقبي الشئون المالية والإدارية بالمناطق الصحية ورؤساء وأمناء المراكز الصحية.

وأصدر الوزير الحربي قرارا بندب د. أنور يعقوب محمد حياتي لوظيفة مدير إدارة التراخيص الصحية، و ندب د. فؤاد محمد عبد الوهاب القطان لوظيفة مدير إدارة العلاج بالخارج، فضلا عن تكليف منذر أحمد محمد الجلاهمة لوظيفة مدير إدارة الطوارئ الطبية

كما تم تكليف أحمد عبد الخضر غريب مديراً لإدارة نظم المعلومات، وندب وضحة مطلق ناصر الحسيان لوظيفة مدير إدارة الخدمات التمريضية، ونقل د. مبارك فهد العجمي لوظيفة مدير المكتب الإقليمي لضمان سلامة المرضي بقطاع التخطيط والجودة بمستوي مدير إدارة، ونقل الدكتورة شيخة الهاجري لوظيفة مدير مكتب التنمية الصحية بقطاع التخطيط والجودة بمستوى(مدير إدارة)

وأعاد الوزير الحربي د. عبد اللطيف السهلي مديراً لمنطقة الأحمدي الصحية تنفيذاً للحكم الصادر في التمييز بإلغاء القرارين الوزاريين فيما تضمناه من إحالته للتقاعد.

مدراء المستشفيات

واصدر الوزير الحربي قرارا بندب د. نايف عبد المحسن محمد لوظيفة مدير مركز الكويت للصحة النفسية، ونقل د. عبد الرحمن عبد الكريم العنزي مديراً لمستشفى الصباح، وندب د. شعيب محمد عبد اللطيف المرهون مديراً لمستشفى زين، ونقل د. هاني هادي المطيري مديراً لمستشفى العدان، وتكليف د. على غازي المطيري مديراً لمستشفى الجهراء، وتكليف د. مهدي نايف سلطان الفضلي مديراً لمستشفى الفروانية، فضلا عن ندب د. نادية أحمد إسماعيل جمعه مديراً لمستشفى مبارك الكبير، ونقل د. شجاع العنزي مديراً لمركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية،

نواب المستشفيات

واصدر الوزير الحربي قرارات بندب د. عبير خليفة خلف لوظيفة نائب مدير مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية، وندب د. على سليمان محسن الموسوى نائباً لمدير مستشفى مبارك الكبير

ونقل د. عبد الرحيم إبراهيم معروف نائباً لمدير مركز الإدمان، ود. عبد الرحمن محمد الموسوي نائباً لمدير مستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال، وتكليف د. جاسم محمد سليمان العبد الهادي نائباً لمدير مركز الكويت للصحة النفسية، وندب د. محمد أمين محمود الصقر نائباً لمدير مستشفى زين، وندب د. إبراهيم حسين أحمد الكندري نائباً لمدير مستشفى الرازي، ود. بشار مساعد عبد الله الحشاش نائباً لمدير مستشفى العدان، ود. أنور مهدي صالح الراشد نائبا لستشفى الأميري



مراقبين

وشكلت القرارات نقل جاسم ياسين جاسم الفودري مراقباً لخدمات

في ادارة الطوارئ الطبية وندب مساعد هاشل سعود الهويشل لوظيفة مراقب التشغيل بإدارة نظم المعلومات

الشئون الإدارية

كما اصدر الوزير الحربي قرارات بنقل على مبارك أدغيمان الخشاب مراقباً للشئون المالية والإدارية بمنطقة العاصمة الصحية، ورشيد فهيد جمعان الخرينج منطقة الجهراء الصحية، ومثقال السعيدي مراقبا للشئون الإدارية والمالية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، و فاطمة موسى عبد الرحمن عيد منطقة مبارك الكبير الصحية، و محمد عبد المحسن الحربي مراقبا في منطقة الفروانية الصحية

كماتضمنت القرارات الوزارية ندب د. مأمون عبد الله حسن القصير رئيس لقسم المختبرات بمستشفى الأمراض السارية

كما أصدر وكيل وزارة الصحة قراراً، وتكليف د. غادة حمود محمد الخليفة لوظيفة مراقب التفتيش بإدارة التراخيص الصحية.

مستشارين

و نقل الوزير الحربي كل من د. طارق على عبد اللطيف الجسار للعمل بمكتب وكيل الوزارة بنفس مستواه الوظيفي (مدير إدارة)

ونقل صلاح عبد الوهاب باقر للعمل بمكتب وكيل الوزارة بمستوي مدير إدارة ، ونقل د. غالب ضاري غالب المطيري للعمل بمكتب الوكيل المساعد للشئون الفنية بمستوي مدير مستشفى، ونقل د. نادر عبد الله العوضي للعمل بمكتب الوكيل المساعد للشئون الفنية بمستوي مدير مستشفى، ود. شيخة سالم أحمد خضر للعمل بوظيفة مراقب بمكتب الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية، نقل السيد حسين حمزة عيدان عباس للعمل بمستوي مراقب بمكتب الوكيل المساعد لشئون التخطيط والجودة، ود. زياد طارق راشد الرشيد رئيس قسم بمكتب الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية.



رؤساء المراكز الصحية

كما اصدر الوزير الحربي قرارات بتدوير رؤساء المراكز الصحية بالمناطق الصحية، وشملت نقل وتكليف 35 طبيب لوظيفة رئيس مركز ووحدة رعاية صحية اولية بين المناطق الصحية المختلفة، حيث نقل في منطقة العاصمة الصحية د. فريدة اسماعيل المقدم رئيسة مركز بنيد القار الصحي، ود. هيام عبد الله العثمان رئيس مركز القادسية الصحي ود. حمد عبد الله الحمد رئيس مركز منيرة العيار في كيفان ود. عبدالله حيدر بن نخي رئيس مركز دسمان الصحي ود. فضلية على اسيري رئيس مركز الدسمة الصحي.



ونقل الى منطقة الاحمدي الصحية د. ثريا عبد الرزاق رئيس مركز الرقة الصحي ود. عبد الحميد الجدي رئيس مركز الصباحية الشرقي الصحي ود. آمنة ميرزا رئيس مركز الفنطاس الصحي ود. معصومة رمضان رئيس مركز فهد الاحمد الصحي ود. فاطمة المهيليج رئيس مركز مبارك الكبير الشرقي ود. خالد الزايد رئيس مركز العدان الصحي ود. على خاجة رئيس مركز العدان التخصصي ود. نجوى أبو طالب رئيس مركز مبارك الكبير الغربي ود. علي عواد اليحي رئيس مركز أبو فطيرة الصحي ود. نوال نادر صرخوه رئيس مركز أبو حليفة الصحي .

كما تم تكليف د. ابتهال المحميد رئيس مركز الروضة الصحي ود. نوال المناعي رئيس مركز الشويخ الصحي الصناعي ود. علياء صادق رئيس مركز المنصورية الصحي ود. فاطمة حبيب الجدي رئيس مركز شرق الاحمدي الصحي ود. ايمان محمد حبيب الكندري رئيس مركز العارضية الجنوبي الصحي ود. تهاني مرشد العنزي رئيس مركز صباح الناصر الصحي ود. احمد محمد الرباب رئيس مركز الجليب الشمالي الصحي ود. تهاني الهيد رئيس مركز ناصر سعود الصباح ود. عهود محمد الكندري رئيس مركز صباح السالم الجنوبي ود. رشا المطيري رئيس مركز حولي الجنوبي .



كما كلف الحربي الاتي اسماؤهم للعمل بمكتب رئيس وحدة الرعاية الاولية بالمناطق الصحية وهم د. احمد الكندري ود. مرسم العسعوسي رئيسا وحدة في منطقة العاصمة، ود. بدر الرميح ود. خالد السمار ود. محمد درويش بمكتب ررئيس وحدة رعاية اولية بمنطقة حولي، ود. عبد العزيز العتيبي ود. فايدة العنزي ود. فاطمة على السلطان بمكتب رئيس وحدة الرعاية في منطقة الفروانية ود. جاسم مدي ود. محمود مهدي بمكتب رئيس وحدة الرعاية الاولية في منطقة الاحمدي .



" امناء المراكز"

كما اصدر الوزير الحربي قرارات تدوير باكثر من 90 موظف بوظيفة أمين مركز بمراكز الرعاية الصحية الاولية ، وهم انتصار الفيلكاوي أمين مركز الروضة الصحي، وخالد عبد العزيز البناي أمين مركز منيرة العيار الصحي كيفان ومحمد عبد الواحد السدرة امين مركز الشامية الصحي ـ الشيخة فتوح الصباح، وجمال الرجحي أمين مركز المحري الصحي الخالدية ، ومها خليل عبد الرضا أمين مركز جاسم الوزارة المنصورية، ومحمد متعب الشمري أمين مركز الدوحة الصحي ومحمد فالح الهاجري أمين مركز القيروان الصحي ونوال العوضي أمين مركز قرطبة الصحي وعبد المجيد أحمد كرم أمين مركز شيخان الفارسي الصحي بالسرة، ونواف شبيب العدواني أمين مركز الشويخ الصناعي الصحي وناصر السلمان أمين مركز النسمة الصحي وهادية الطويل أمين مركز الشويخ السكني ـ حمد الحميضي، ومشعل الرشيدي أمين مركز بنيد القار الصحي ـ ابراهيم معرفي، وضياء الطبيخ أمين مركز حمد الصقر العديلية، ونجيبة الوهيب أمين مركز عبد الرحمن عبد المغني الفيحاء، ومنير خنفر أمين مركز شيخة الابراهيم النزهة ، وعايشة اليوسف أمين مركز بدر النفيسي الضاحية ، رابعة العرفان أمين مركز الدسمان الصحي ، وثابت بدر خان أمين مركز القادسية وعبد العزيز الجنديل أمين مركز جابر الاحمد "1" ، وسلطان العنزي أمين مركز على ثنيان الغانم الصليبخات.

وعلى مستوى منطقة الاحمدي الصحية فقد تم تكليف، محمد الزعبي أمين مركز ابو خليفة الصحي ومبارك الرشيدي أمين مركز العقيلة الصحي، وأحمد الشمري أمين مركز الرقة الصحي وعلي العجمي أمين مركز القرين التخصصي وعبد الله العدواني أمين مركز العدان الصحي وجمال المطيري أمين مركز مبارك الكبير الغربي ووفاء العوضي أمين مركز الصباحية الشرقي الصحي ودخيل الهاجري أمين مركز مبارك الكبير الشرقي وعلي مانع العنزي امين مركز الاحمدي الصحي وعبد الله العازمي أمين مركز الفنطاس الصحي وعائشة اكبر أمين مركز المسايل الصحي ومبارك عبد الله ملحم العجمي أمين مركز هدية الصحي وسعد خضير امين مركز الظهر الصحي ، عمر العتيبي أمين مركز ابو فطيرة الصحي ومحمد فلاح امين مركز الفحيحيل الصحي ونفاع العنزي امين مركز جابر العلي الصحي وعبد المحسن العنزي امين مركز العمالة الوافدة وهاني الحبيني امين مركز الصباحية الغربي الصحي وهادي الهاجري امين مركز العقيلة الصحي وخالد العازمي امين مركز علي صباح الصحي وطلال صالح العثمان امين مركز هدية الصحي ومبارك العجمي امين مركز صباح الاحمد الصحي وطلال العثمان امين مركز الخيران الصحي .



منطقة الجهراء الصحية



وتم تكليف مجبل الدوسري امين مركز الواحة الصحي وصالح حمد أمين مركز كبد، ومجبل الدوسري امين مركز الجهراء التخصصي ، ومنيف مانع أمين مركز الصليبية الجنوبي الصحي وسلامة مناحي امين مركز العيون الصحي وعراق عواد عطا الله امين مركز الصليبية الشمالي الصحي، وعايد ردن امين مركز النعيم الصحي ومتعب سالم امين مركز القصر الصحي وفواز منشد عوض امين مركز النسيم الصحي وخميس فليح سلمان امين مركز سعد العبدالله ق 10 ، وسعدي الظفيري امين مركز تيماء الصحي وعبد العزيز العنزي امين مركز سعد العبد الله ق 2، وسعود الشمري امين مركز سعد العبد الله ق 5 .

منطقة الفروانية الصحية

وتم بمنطقة الفروانية الصحية نقل راشد المطيري امين مركز الاندلس الصحي وحسنا الرشيدي مركز الرحاب الصحي، ومحمد الرشيدي مركز العارضية الجنوبي وبداح الدوسري امين مركز الفردوس الجنوبي الصحي ونادر بدر مجيد الرشيدي مركز الفردوس الشمالي الصحي ، وباتع شداد المطيري امين مركز الفروانية الغربي الصحي، وثامر عامر عبيد الرشيدي امين مركز الجليب الجنوبي وعلي حسن ربيع امين مركز الجليب الشمالي، وعلي صياد العنزي امين مركز خيطان الشمالي ومفرح الشمري امين مركز الرقعى الصحي، وحمود فرحان العصيمي امين مركز صبحان الصحي، وهيا الرشيدي امين مركز مناحي العصيمي الصيجي، وعبد الله المطيري امين مركز الاندلس والرقعي الصحي ، وفهد الرشيدي امين مركز متعب الشلاحي اشبيلية الصحي ، ومشاري مجبل امين مركز عبد الله المبارك وعبد الله غلاب امين مركز صباح الناصر الصحي وخالد عويد امين مركز خيطان الجنوبي الصحي ، وعيد عدوان امين مركز العارضية الشمالي الصحي، وخالد عسكر امين مركز العمرية الصحي، وخالد المطيري امين مركز الرابية الصحي

وعلى مستوى منطقة حولي الصحية، فقد تم مقل نجاح المذكوري امين مركز السلام الصحي ويحيى البلوشي امين مركز الزهراء الصحي وعبد الله الرمضتن امين مركز الصديق الصحي وعلي محمد العلي امين مركز السلوى الصحي وايوب حاجية امين مركز السالمية الغربي الصحي وغادة الرشيدي امين مركز محمد حاجي حيدر الجابرية الصحي وكوثر الهزيم امين مركز السالمية التخصصي ناصر سعود الصباح وهاشم وليد نمر امين مركز صباح السالم الجنوبي الصحي، ويوسف الكندري امين مركز صباح السالم التخصصي وعبد العزيز المظفر امين مركز حولي الجنوبي ونهى السبتي امين مركز عبد الرحمن الزيد ومنال الخرينج امين مركز بيان الصحي وذكرى محمد امين مركز مشرف الصحي وهدى الصميعي امين مركز الرميثية الصحي وفاطمة السند امين مركز حولي الغربي ونواف العازمي امين مركز الشهداء الصحي ونجيب العسلاوي امين مركز صباح السالم الشمالي