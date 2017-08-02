دان الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدا في اقليم (هيرات) غربي افغانستان والتي راح ضحيته 29 قتيلا واكثر من 60 جريحا.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان ان "انهاء العنف وايجاد حل شامل للصراع في افغانستان سيجلب الامن والاستقرار للشعب الافغاني الذي عانى لعقود طويلة من انعدام الامن".

واشارت الى الهجوم الارهابي بالقرب من السفارة العراقية في العاصمة كابول والذي اسفر عن قتل مدنين اثنين مؤكدة دعمها للسلطات الافغانية في حربها ضد الارهاب.

ولقي 29 شخصا مصرعهم واصيب اكثر من 60 آخرين عندما فجر انتحارى نفسه وفتح آخر النار داخل مسجد للشيعة في اقليم